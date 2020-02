Geen auto’s meer welkom op kermissen, ook niet van lokale bewoners Jef Van Nooten

08 februari 2020

20u06 0 Mol De inwoners van Achterbos en omstreken konden uitzonderlijk al op zaterdag van de kermis genieten. De kermis was een dag vervroegd door het verwachte stormweer. Het was meteen de eerste kermis in Mol waarbij bewoners niet meer met hun auto over de kermis mogen rijden om hun woning te bereiken.

De kermis in Achterbos is traditioneel de eerste kermis van het jaar in Mol. Normaal vindt de kermis plaats van zondag tot dinsdag, maar door de slechte weersvoorspellingen voor zondag mochten de foorreizigers dit jaar al op zaterdag hun attracties openen. Al waren de weergoden ook zaterdag de kermis niet erg goed gezind.

Reglement

Met de kermis in Achterbos is meteen ook een nieuwe reglement met betrekking tot kermissen in Mol van kracht gegaan. “Voortaan mogen bewoners niet langer met hun auto over een geopende kermis rijden om hun woning te bereiken of te verlaten”, zegt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke. “In het verleden zorgde dit meermaals voor gevaarlijke situaties en negatieve reacties bij de bezoekers van de kermis. De maatregel geldt voor alle bewoners op het kermistraject en doodlopende straten die niet via andere straten bereikbaar zijn.”

Verbodsborden

Enkel tussen middernacht en 13 uur zijn auto’s op het kermistraject toegelaten. Dit wordt aangegeven door inklapbare verbodsborden.