Gedaan met wateroverlast: provincie start aanleg van overstromingsgebied in Gompel Jef Van Nooten

15 oktober 2019

11u32 0 Mol In Gompel wordt op 21 oktober gestart met de aanleg van een overstromingsgebied langs de Scheppelijke Nete. De aanleg moet het probleem van wateroverlast in Mol aanpakken. De werken zullen ongeveer zes maanden duren.

In het verleden zorgden de Scheppelijke Nete en de Burgemeesterloop regelmatig voor wateroverlast in de gemeente Mol. “De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen, de beheerder van deze waterlopen, onderzocht dit probleem. Uit het studiewerk blijkt dat de verlegging van de Burgemeesterloop, gecombineerd met de aanleg van een overstromingsgebied langsheen de Scheppelijke Nete, voldoende veiligheid biedt”, zegt schepen van Openbare Werken Andreas Verbeke.

In 2016 en 2017 werd de Burgemeestersloop alvast verlegd. Nu is het tijd voor de aanleg van het overstromingsgebied. Het gebied ligt tussen de Zuiderring (N 71), Toemaathoek, Gompeldijk en de spoorlijn. “De aanleg van het overstromingsgebied start met een grote opkuis. Alle afval en constructies zullen worden opgeruimd. Daarna worden alle bomen en struiken die niet thuishoren in een overstromingsgebied, zoals bijvoorbeeld naaldbomen, gekapt en afgevoerd”, vervolgt Andreas Verbeke.

Grondverzet maakt een belangrijk onderdeel uit van de werken. “Een deel van de terreinen is in het verleden opgehoogd. Het natuurlijk maaiveld wordt hersteld en ruimingswallen worden afgegraven zodat het gebied sneller kan worden aangesproken voor waterberging.”

Een nieuw fiets- en wandelpad tussen de Gompeldijk en de Zuiderring laat recreanten meegenieten van dit stukje natuur. “Vanaf de Gompeldijk komt er een onderhoudspad dat aansluit op het pad dat eerder al is aangelegd bij het verleggen van de Burgemeesterloop. Dit zal ook dienst doen als zachte verbinding voor wandelaars en fietsers. Het gebied krijgt naast waterberging ook een natuurfunctie en zal via paden ook toegankelijk zijn voor recreanten.”

Over een half jaar zijn de werken afgerond.