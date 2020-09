Gedaan met onveilig parkeergedrag: parking aan jachthaven Port Aventura breidt uit met 52 plaatsen Jef Van Nooten

04 september 2020

12u56 3 Mol De parking aan jachthaven Port Aventura in Mol wordt uitgebreid. De provincie plant er 52 bijkomende parkeerplaatsen. Het gemeentebestuur is blij. “Want op drukke momenten is de parking veel te klein en wordt er foutief en onveilig geparkeerd.”

De jachthaven Port Aventura is een initiatief van het Zilvermeer, onder het bestuur van de provincie Antwerpen. De afgelopen jaren groeide de jachthaven langs de Zilvermeerlaan in Mol uit tot een drukke toeristische trekpleister. “Zowel de brasserie met het fraaie zonneterras als de uitgebreide watersportmogelijkheden lokken - zeker tijdens de zomermaanden - heel wat bezoekers naar de oever van de Kanaalplas”, vertelt schepen van Toerisme Hans De Groof. “Door dit succes is de bestaande parking op drukke momenten veel te klein, met veelvuldig foutief en onveilig parkeren in de omgeving tot gevolg.”

Uitbreiding

Daar komt binnenkort verandering in. De provincie gaat investeren in de uitbreiding van de parking. In totaal komen er 52 parkeerplaatsen bij aan de rechterzijde van huidige parking. “De bijkomende parkeerplaatsen worden achter de bestaande grondtalud aangelegd, volgens hetzelfde principe als de huidige parking”, verduidelijkt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke. “Hiervoor wordt de talud deels afgegraven waarbij de bestaande begroeiing op het resterende deel zo veel als mogelijk behouden blijft. Zo wordt de bestaande parking aan de rechterzijde van de uitgang verder doorgetrokken. Wel komen er dankzij de extra breedte twee rijen parkeerplaatsen, aan beide zijdes van de toegangsweg.”

Door de extra parking op deze manier in te plannen, kan de bestaande uitgang ook voor de nieuwe parkeerplaatsen gebruikt worden. “Daarnaast worden er nog zes aangepaste parkeerplaatsen voor mensen met een beperking aangelegd ter hoogte van de ingang van de jachthaven”, vervolgt Andreas Verbeke.

Grasbeplanting

Het gemeentebestuur van Mol gaf een gunstig advies over de plannen van de provincie. “We vroegen tijdens de vergunningsprocedure wel enkele beperkte aanpassingen aan de plannen, zoals een keerlus aan het einde van de parking en een natuurlijke barrière met een hoge grasbeplanting tussen de nieuwe parking en het bestaande dubbelrichtingsfietspad. Beide aanpassingen werden voorzien. Nu de omgevingsvergunning rond is, kunnen de plannen op het terrein gerealiseerd worden.”