Gedaan met illegaal op- en afrijden van E34: “Toegangswegen van douaneparking in Postel voorgoed afgesloten” Jef Van Nooten

16 juni 2020

13u08 8 Mol Ondanks aanwezige verbodsborden werd de douaneparking langs de E34 in Mol-Potel door veel automobilisten gebruikt om de autosnelweg op te rijden of te verlaten. Dat is nu voorgoed verleden tijd. “De tijdelijke barrières aan de op- en afritten worden zo snel mogelijk vervangen door definitieve afsluitingen”, zegt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke.

Je kan en mag de E34 oprijden of verlaten via het op- en afrittencomplex 26 in Retie-Arendonk of via afrit 29 in het Nederlandse Hapert, maar veel automobilisten zagen het niet zitten om rond te rijden. Ze maakten daarom illegaal gebruik van de douaneparking in Postel. “De toegangswegen voor de douaneparkings langs de E34 ter hoogte van Postel worden al vele jaren druk gebruikt om de autostrade in beide richtingen op te rijden of te verlaten. De verbodsborden die duidelijk maken dat de weggetjes uitsluitend door plaatselijk verkeer gebruikt mogen worden, werden daarbij massaal genegeerd”, zegt Mols schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke.

Verbodsborden

Na overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft het gemeentebestuur nu beslist om deze verboden op- en afritten voor de E34 blijvend fysiek af te sluiten. Ook wie al jaren de verbodsborden heeft genegeerd, kan er dan niet meer door. “Voor de asfalteringswerken van de Reuselseweg was het noodzakelijk om de toegangsweggetjes fysiek af te sluiten. De werken zijn inmiddels voltooid, maar de afsluitingen blijven staan. De tijdelijke barrières worden zo snel mogelijk vervangen door definitieve afsluitingen”, aldus nog schepen Verbeke.

Deze beslissing komt er om de verkeersveiligheid in de omgeving te verhogen. “De illegale op- en afritten zuigen steeds meer extra verkeer aan naar wegen die hier niet voor zijn uitgerust. Zo is de Reuselseweg aan beide zijdes van de grens een gemeenteweg. Ook de dorpskern van Postel is als toeristisch centrum met talrijke fietsers en wandelaars niet geschikt voor het verwerken van doorgaand internationaal verkeer”, motiveert Andreas Verbeke de beslissing.

Proces-verbaal

Het gemeentebestuur vraagt aan alle automobilisten om de beslissing te respecteren. “Wie de afsluitingen verwijdert en de verkeerssignalisatie negeert, riskeert een proces-verbaal. Er staat nu op de signalisatie duidelijk vermeld dat uitsluitend de hulpdiensten er nog door mogen.” Ook wanneer de definitieve afsluitingen geplaatst zijn, zal het dus voor de hulpdiensten nog mogelijk blijven om de autosnelweg te bereiken via de toegangswegen naar de douaneparkings.