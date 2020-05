Frietstraat heropent met beurtrol: “Maximum één frietkraam en één ijsjeskraam op hetzelfde moment” Jef Van Nooten

25 mei 2020

09u11 0 Mol De Frietstraat in Mol, een verzameling van eetkraampjes aan de abdij in Postel, mag opnieuw bezoekers ontvangen. De uitbaters moeten voorlopig wel volgens een beurtrol werken. Er mag steeds maar één frietkraam en één ijsjeskraam tegelijk open zijn.

Het gemeentebestuur kwam met de betrokken uitbaters van de Frietstraat overeen om de heropstart in twee fases te laten verlopen. De eerste fase ging tijdens het voorbije weekend in en verloopt via een beurtrol. “De uitbaters spreken onderling een beurtrol af om maximum één frietkraam en één ijskraam op hetzelfde moment te openen”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans. “De verkoop moet gebeuren onder strikte voorwaarden. Dit betekent voor elke kraam de organisatie van een veilige wachtrij met voldoende tussenafstand en het dragen van mondmaskers door medewerkers. Alle etenswaren moeten worden ingepakt zodat mensen zich kunnen verspreiden op de parking voor het opeten. Ook voorzien de uitbaters op eigen initiatief toiletfaciliteiten en ontsmettingsmogelijkheden voor de bezoekers.”

Discipline

In een tweede fase mogen alle kramen op hetzelfde moment openen. Wanneer dat zal zijn, hangt af van de verdere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Om alles veilig te laten verlopen, rekent het gemeentebestuur in de eerste fase ook op de nodige discipline van bezoekers. “Eet je frietje of ijsje niet op in de onmiddellijke buurt van de Frietstraat, maar verspreid je over de parking. Hou daarbij ruim voldoende afstand ten opzichte van andere gezinnen. Samenscholingen zijn nog steeds wettelijk verboden. Er staan geen banken of tafels meer in de Frietstraat. Daarnaast vragen we iedereen om het afval in de voorziene vuilnisbakken te deponeren.”