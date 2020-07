Frieda en René al 50 jaar een gouden paar Toon Verheijen

12 juli 2020

Frieda Kenis en René Heylen stapten in het huwelijksbootje op 10 juli 1970 en vierden dit weekend hun gouden huwelijksjubileum. René was vroeger vertegenwoordiger en actief als scheidsrechter. Frieda werkte op den Bell in Geel, maar moest in 1980 noodgedwongen stoppen om de zorg van haar dochter Lies op zich te nemen. René is afkomstig uit Mol-Ezaart en Frieda uit Mol-Achterbos en woonden steeds op de Zelm in Achterbos in hun mooi stekje. Frieda doet aan countrydansen en gaat regelmatig fietsen. Ze hebben één kleinkind Wout en een plus kleinkind Jana.