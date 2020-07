Fractieleider Vlaams Belang zetelt voortaan als onafhankelijk raadslid Jef Van Nooten

14u35 2 Mol De fractie van Vlaams Belang in de gemeenteraad van Mol telt voortaan nog maar twee leden in plaats van drie. Fractieleider Koen Boeckx heeft beslist om voortaan als onafhankelijk raadslid te zetelen.

Koen Boeckx was deze legislatuur fractieleider voor Vlaams Belang in Mol, maar hij kon zich niet langer vereenzelvigen met de partij. Hij was de discussies binnen de lokale afdeling beu, en stelde het niet op prijs dat hij bepaalde punten op de gemeenteraad moest brengen op aangeven van de nationale studiedienst van de partij. Boeckx trekt zich nu terug uit de partij, maar blijft wel actief als gemeenteraadslid. Hij zal de komende jaren als onafhankelijke zetelen. De fractie van het Vlaams Belang telt daardoor voortaan nog twee in plaats van drie leden.