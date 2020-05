Fietser in levensgevaar na ongeval in Mol Toon Verheijen

24 mei 2020

18u24 13

Een fietser is zondagavond levensgevaarlijk gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rozenberg in Mol. De fietser en de auto reden beiden in de richting van Ginderbuiten. Vlak na de overweg kwam het tot een aanrijding. De fietser is met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Geel.

Later meer.