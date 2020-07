Fietser gewond bij aanrijding op Zuiderring Toon Verheijen

06 juli 2020

17u02 1

Een 62-jarige man uit Lommel is maandagnamiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Zuiderring in Mol. De man stak de baan over ter hoogte van het kruispunt met de Borgerhoutsedijk en werd gegrepen door een personenwagen. Het slachtoffer werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.