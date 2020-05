Fietser (67) in levensgevaar na ongeval in Mol Toon Verheijen

24 mei 2020

18u24 21

Een fietser (67) is zondagavond levensgevaarlijk gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rozenberg in Mol. De fietser en de auto reden beiden in de richting van Ginderbuiten. Vlak na de overweg kwam het tot een aanrijding. De fietser is met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Geel. Het parket werd op de hoogte gebracht, maar er kwam geen verkeersdeskundige ter plaatse. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het slachtoffer is een voormalig brandweerman met dertig jaar dienst bij het korps van Mol.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.