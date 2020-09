Fietser (16) gewond bij aanrijding na schooltijd Jef Van Nooten

15 september 2020

Een 16-jarige jongen uit Mol is maandag na schooltijd lichtgewond geraakt in de Beeldekenslaan in Mol. De jongen werd er rond 16.30 uur op de fiets aangereden door een auto. Hij is gewond naar het ziekenhuis in Mol gebracht.