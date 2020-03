Fake news over coronapatiënt in Mol zorgt voor ongerustheid Jef Van Nooten

05 maart 2020

10u11 40 Mol Een vervalst nieuwsbericht zorgt voor enige ongerustheid in Mol. Volgens het bericht heeft Maggie De Block bevestigd dat een leerling van Campus Rozenberg met het coronavirus besmet is na een bezoek aan Milaan. “Maar voorlopig heeft niemand in Mol positief getest”, benadrukt Wim Caeyers.

In Mol loopt sinds een paar dagen het hardnekkige gerucht dat het coronavirus de gemeente heeft bereikt. Een leerling van Rozenberg zou er besmet zijn met het virus. “Ook ik heb die geruchten opgevangen, maar voorlopig heeft niemand in de gemeente positief getest op corona”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Ook in de school in Mol-Millegem werd even gedacht dat iemand met corona besmet was nadat hij in Noord-Italië was geweest, maar die test bleek negatief.”

Rozenberg

Het hardnekkige gerucht is ontstaan nadat via sociale media een vals nieuwsbericht was verspreid over een coronapatiënt in de school Rozenberg. Het valse nieuwsbericht klinkt als volgt: “Vandaag heeft Maggie De Block besmetting van een student bevestigd, de student in kwestie volgt les op Campus Rozenberg in gemeente Mol.” luidt .

Ambulance

Nog volgens het bericht gaat het om een leerling van het 3de jaar LOS (Lichamelijke Opvoeding en Sport) die recent op vakantie is geweest in de stad Milaan. De leerling zou op de school opgehaald zijn met een ambulance. Om het met de woorden van Donald Trump te zeggen: fake news.