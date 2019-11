Facelift en meer comfort voor sporthal Den Uyt Jef Van Nooten

14 november 2019

16u29 0 Mol Sporthal Den Uyt in Mol wordt binnenkort grondig aangepakt. De sporthal krijgt een facelift langs de buitenkant. Om het comfort van de sporters te verhogen, komen er ook vernieuwingen in de zaal zelf.

Sporthal Den Uyt dateert al uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. “De afgelopen jaren investeerde het gemeentebestuur al fors in een aantal vernieuwingen, waaronder de kleedkamers en alle sanitair”, zegt schepen voor Sport Hans De Groof.

Begin december starten nieuwe werken om de sporthal opnieuw een frisse uitstraling te geven. De oude vervuilde booggevel wordt volledig vervangen. “Door vuilaanslag ziet de lichtdoorlatende ronde voorgevel er niet netjes uit en stroomt er minder daglicht in de sporthal. Deze werken starten begin december”, zegt Hans De Groof. “Ook het plat dak van de cafetaria was aan vervanging toe. Deze werken zijn momenteel al bezig. In 2020 komt er ook een nieuwe buitenterras.”

Sportvloer

Tot zover de facelift aan de buitenkant, maar ook binnen krijgt de sporthal een upgrade. “De sportvloer kreeg onlangs een nieuwe badminton-belijning. We vervangen de verlichting in de zaal door zuinige LED verlichting. Hierdoor besparen we niet alleen elektriciteit, maar verbeteren we ook de lichtsterkte in de hal. De zaalwacht krijgt volgend jaar ook een nieuw lokaal voor de ontvangst van sporters”, aldus De Groof.

De werken in zijn geheel moeten de volledige sportsite opwaarderen. In de loop van 2020 zijn alle werken afgerond. “De investeringen in sporthal Den Uyt dragen bij tot de volledige herwaardering van sportsite Den Uyt. Afgelopen jaar werd het nieuwe zwembadencomplex Vita Den Uyt geopend, inclusief het openluchtgedeelte en de fitness. Ook de parking tussen het zwembad en de sporthal werd volledig vernieuwd en verfraaid. Een aangename wandelcorridor over de parking verbindt de sporthal en het zwembad”, besluit de sportschepen.