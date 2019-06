Extreem geweld in Corbiestraat: twintiger springt met beide voeten op hoofd van slachtoffer Jef Van Nooten

24 juni 2019

12u34 12 Mol De 22-jarige Elias O. riskeert een gevangenisstraf van 20 maanden na een extreem gewelddadige straatroof in de Corbiestraat in Mol. Op het moment dat zijn slachtoffer op de grond lag, sprong hij met beide voeten tegelijk op het hoofd van de man.

Het geweld gebeurde in de nacht van 24 op 25 december 2018. Een 43-jarige man uit Mol werd er slachtoffer van uiterst zwaar geweld. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe het slachtoffer minutenlang zwaar wordt gestampt op het hoofd en op het lichaam. Toen het slachtoffer amper nog kon bewegen, maakte Elias O. nog de portefeuille, smartphone, bril, sleutelbos en het paar Nike Air Max van het slachtoffer afhandig.

“Hoewel mijn cliënt al bewusteloos was, bleef O. tegen zijn hoofd stampen. Na afloop heeft hij mijn cliënt verder gesleept om hem te verbergen achter een terras”, zegt meester Wim Busschaert.

Openbaar aanklager spreekt van hallucinante camerabeelden. “Het is onbegrijpelijk hoe hij het slachtoffer te lijf is gegaan. Niet één, twee of drie, maar herhaaldelijke keren. Hij bleef zijn slachtoffer afranselen en sprong met beide voeten op zijn hoofd terwijl het slachtoffer op de grond lag. Hij ging als een zot te keer. Dit had heel anders kunnen aflopen. De maatschappij moet beschermd worden tegen zo’n gedrag.”

Elias O. liep ook in 2016 en 2018 al veroordelingen op voor geweldplegingen. Dit keer riskeert hij een celstraf van 20 maanden. Hij zit in voorhechtenis sinds zijn arrestatie in januari.