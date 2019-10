Extra rustplaatsen langs wandelpad ‘Rond de heide’ Jef Van Nooten

21 oktober 2019

18u10 1 Mol De gemeente Mol heeft twee nieuwe zitbanken geplaatst langs het wandelpad ‘Rond de heide’. “Voor wandelaars vormen deze banken extra rustpunten”, zegt schepen van Toerisme Hans De Groof.

Het wandelpad ‘Rond de heide’ maakt deel uit van de wandeling ‘Molse Meren’. Het pad is 3 kilometer lang en vertrekt aan ecocentrum De Goren. “Het wandelpad ‘Rond de heide’ loopt over een heuvel van natuurgebied ’t Oud Stort dat beheerd wordt door Natuurpunt . Wat nu een glooiend heideterrein is tussen de Zilvermeerlaan en de Postelsesteenweg, was vroeger het gemeentelijke huisvuilstort”, schetst schepen voor Toerisme Hans De Groof het ontstaan van het gebied.

Maanlandschap

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond op deze locatie machinale sprietwinning plaats en kwam ook de plaatselijke bevolking er spriet steken. Spriet werd tijdens de oorlog gebruikt als alternatieve brandstof omdat steenkool schaars werd. “De ontginning gebeurde niet egaal, waardoor er ondiepe putten overblijven. Na de oorlog bleef er een soort van maanlandschap achter en kwam er water in de putten te staan”, zegt Hans De Groof. “Eind 1958 begon het storten van huishoudelijk afval in de putten, waardoor deze stelselmatig gedempt raakten. In 1984 zag je niets meer van de putten en was de site volledig bedekt met bergen afval.”

In de jaren ’80 gingen er onder impuls van de groeiende milieubewegingen over heel het land lokale stortplaatsen dicht. In die periode ontstonden ook de eerste containerparken waar het afval selectief wordt ingezameld. “In 1985, nadat er een andere oplossing werd gevonden voor het huisvuil, kreeg het stortterrein een afdekking met dikke zand- en kleilagen. Eind jaren ‘80 werd er op de site heidemaaisel uit Limburg ingezaaid met een nieuw natuurgebied als resultaat.”