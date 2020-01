Extra paaltjes moeten fietsveiligheid verhogen in Koekoekstraat Jef Van Nooten

21 januari 2020

13u10 0 Mol Langs het fietspad in de Koekoekstraat on Mol-Millegem worden extra afbakeningspaaltjes geplaatst. Die moeten de veiligheid voor fietsers verhogen.

In de Koekoekstraat staan momenteel alleen afbakeningspaaltjes in de bochten. Het gemeentebestuur van Mol wil deze paaltjes nu verder aanvullen door om de 25 meter een paaltje te plaatsen. “Deze fysieke scheiding tussen het fietspad en de rijbaan moet de veiligheid van de fietsers verhogen en het te snel rijdend sluipverkeer ontmoedigen”, zegt schepen van Mobiliteit Andreas Verbeke. “Al te vaak rijden automobilisten in de Koekoekstraat over het fietspad om elkaar tegen hoge snelheid te passeren. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en een onveiligheidsgevoel bij de fietsers. De afbakeningspaaltjes moeten dit verhinderen. Eenmaal de paaltjes geplaatst, zullen automobilisten hun snelheid moeten matigen wanneer zij elkaar passeren. Zij kunnen dan enkel de ruimte tussen de paaltjes gebruiken als wachtstrook.”