Extra onderzoek naar oplichter (21) met fictieve escortdames Jef Van Nooten

08 april 2020

09u54 0 Mol De 21-jarige rechtenstudent uit Mol die tientallen mensen heeft opgelicht via internet moet zich verder laten onderzoeken. Pas nadat er een maatschappelijk onderzoek is uitgevoerd, zal de rechtbank een straf opleggen.

De student uit Mol had tal van valse profielen aangemaakt op de website 2dehands.be. Met die profielen bood hij bijna tweeënhalf jaar lang tickets aan voor onder meer sport- en muziekevenementen. Ofwel liet hij mensen betalen, maar stuurde hij na die betaling nooit tickets op. Ofwel bezorgde hij na betaling valse e-tickets voor de evenementen. De slachtoffers hadden de oplichting vaak pas door wanneer hen de toegang werd geweigerd aan het concertgebouw.

Escortdame

De oplichting van de rechtenstudent beperkte zich niet tot het vervalsen van tickets. Hij bood ook fictieve escortdiensten aan via de website redlights.be. “Mensen die ingingen op de valse escortadvertenties werden naar hotels in Geel of Westerlo gelokt”, verduidelijkte de aanklager tijdens het proces. “Als zogenaamde stiefbroer van de escortgirl nam hij in de buurt van het hotel het geld in ontvangst. Maar wanneer de klanten dan in het hotel aankwamen, bleek dat er helemaal geen escortdame op hen aan het wachten was.”

Gevangenisstraf

Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 800 euro. De rechtbank wil de man nu eerst onderwerpen aan een maatschappelijk onderzoek. Pas in het najaar valt dan een beslissing over de straf.