Even paniek door rookontwikkeling bij café Jazzoet Jef Van Nooten

07 februari 2020

De brandweer in Mol moest vrijdagnamiddag uitrukken naar café Jazzoet aan de Rozenberg. De hulpdiensten werden gealarmeerd omdat er rook uit het dak naar buiten kwam. Even werd gevreesd dat de zolderverdieping of het dak in brand stond, maar dat bleek niet het geval. “Een steen van de schouw was los gekomen en door een vals plafond gevallen. Op die manier vulde de zolder zich met rook van uit de schouw. Door de hoeveelheid rook zocht die zich een weg naar buiten waardoor het leek dat er brand was”, klinkt het bij de brandweer.

Drie brandweerkorpsen gingen ter plaatse voor de rookontwikkeling.