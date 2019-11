Escape Room Mol opent twee identieke ontsnappingskamers: “Een battleroom waar twee teams tegen elkaar strijden” Jef Van Nooten

07 november 2019

19u36 2 Mol In Mol-Ezaart heeft In Mol-Ezaart heeft Escape Room Mol twee nieuwe ontsnappingskamers geopend. Dat brengt het totale aantal escape rooms voorlopig op vier. In 2020 komen er daar nog twee bij. Opvallend: de twee escape rooms die nu geopend zijn, zijn identieke kamers. “Ze vormen samen een battleroom, waar twee teams het tegen elkaar kunnen opnemen”, zegt Frank Belmans.

In 2015 richtte Frank Belmans in de Begijnenstraat in Turnhout Escape 2300 op, de eerste escape rooms in de Kempen. Drie jaar later besliste hij om ook in Mol te starten met het concept van escape rooms. In januari van dit jaar opende Escape Room Mol de deuren aan Ezaart, in voormalig restaurant Het Bourgondisch Huis. Met ‘Wanted’ en ‘Ad Fundum’ waren er het voorbije jaar al twee ontsnappingskamers in gebruik. Met de battleroom ‘Virus’ komen daar nu in één klap twee escape rooms bij, hetgeen het totaal op vier brengt. “De battleroom Virus, dat zijn twee identieke escape rooms die zowel apart gespeeld kunnen worden als in een battle tussen twee teams”, verduidelijkt Frank Belmans. “Je ziet, hoort, voelt en ruikt de andere groep en … misschien moet je ook wel samenwerken of kan je iemand saboteren.”

Spionage

Bij Escape Room Mol draait elke kamer rond het verhaal van Kika van Hooft, een (fictieve) mysterieuze onderneemster die rijk is geworden door de Molse zandwinning. In elke escape room wordt een stukje van haar leven verteld. “In de battleroom Virus betreed je het hermetisch afgesloten laboratorium van Kika van Hooft en trotseer je het virus. In dit lab deed de Molse onderneemster onderzoek voor de Molse zandwinning. Bij een chemisch experiment liep het echter grondig mis. Er ontstond een dodelijk virus met groot gevaar voor de volksgezondheid. Natuurlijk werd dit stilgehouden en werd er hard gewerkt aan een antivirus”, schetst Frank Belmans het thema van de nieuwe escape rooms. “Kika stond op het punt van een doorbraak toen ze verdween. Beide teams krijgen de kans om zo snel mogelijk het antivirus samen te stellen. Kika heeft haar oplossing gecodeerd en goed verborgen. Wie de battelroom speelt, moet opletten voor spionage van het concurrerende team. Je praat best zacht, tenzij je het andere team op het foute spoor wil zetten. In elk geval: het team dat als eerste het antivirus creëert, wint deze battle.”

Arrangementen

De nieuwe battleroom is speelbaar van 2 tot 16 personen. De escape rooms kunnen ook gekoppeld worden aan een arrangement. Die worden uitgebreid. “Met de opening van deze battle room kunnen hier grote groepen tot 70 personen terecht voor een unieke beleving. Met een vergaderzaal worden ook bedrijven aangesproken. Ook vrijgezellen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een cocktail-workshop in combinatie met de escape rooms. Zelfs voor verjaardagsfeestjes wordt er een leuke formule aangeboden.”

Escape Room Mol neemt in de loop van volgend jaar ook nog een vijfde en zesde escape room in gebruik.