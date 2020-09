Enzo Wouters rijdt Heistse Pijl én Antwerp Port Epic: “Letsel aan hand is zo goed als verleden tijd” Hans Fruyt

11 september 2020

12u20 0 Mol Dit weekend komt Enzo Wouters (24) twee keer in actie. Zaterdag verschijnt de spurter van Tarteletto-Isorex aan de start van de Heistse Pijl, zondag rijdt de kerel uit Mol voor het eerst de Antwerp Port Epic. Met zijn Oost-Vlaamse ploeg ging Wouters woensdag het traject van deze 1.1-wedstrijd verkennen.

Toen we Enzo Wouters donderdagavond even contacteerden was hij net naar de voorlopige deelnemerslijsten van beide profkoersen aan het kijken. Ondanks de concurrentie van zowel de Ronde van Frankrijk als Tirreno Adriatico zakken heel wat sterke renners naar Heist-op-den-Berg en Antwerpen af. Wouters vermoedt dat hij komend weekend weer op volle sterkte kan koersen. “In de tweede etappe van de Ronde van Wallonië sloeg ik tegen de grond”, blikt Wouters even terug. “Mijn hand lag helemaal open. Ik bleef in koers, maar in de loop van de slotrit gaf ik er de brui aan. Intussen is de wonde aan mijn hand zo goed als geheeld. Dat zal ook nodig zijn voor Antwerp Port Epic.”

“Het is de eerste keer dat ik die wedstrijd over deels onverharde wegen zal rijden. De verkenning die we woensdag met de ploeg deden was geen overbodige luxe, eigenlijk zelfs cruciaal. Het is een wedstrijd waarin je moet proberen om te overleven. Gespaard blijven van materiaalpech is één zaak, maar je moet ook zo attent mogelijk vooraan koersen. Met goede benen lukt dat, bij een mindere dag wordt dat een stuk moeilijker.”

Heistse Pijl

Uiteraard kijken wielerliefhebbers weer uit naar Antwerp Port Epic. Toch is Wouters ook bezig met de Heistse Pijl, een kermiskoers voor profs. “Want dat is zo goed als een thuiswedstrijd”, glundert Wouters, die over twee weken naar Lichtaart verhuist. “Ik woon op ongeveer vijftien kilometer van het parcours van de Heistse Pijl. Die wedstrijd spreekt me eveneens hard aan. Ook omdat we door de coronacrisis niet veel hebben kunnen koersen. Ik begon met winst in Gent-Staden en een tweede plaats in de kermiskoers in Wanzele. Daarna viel alles weg. Nu kunnen we weer koersen. De Gooikse Pijl, het BK in Anzegem én de Scheldeprijs in Schoten staan normaal ook op mijn programma. Wat het voor mij volgend jaar zal worden weet ik niet. Ik besef dat sponsors het door de coronacrisis niet makkelijk hebben.”