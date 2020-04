Elke inwoner van Mol krijgt gratis herbruikbaar mondmasker: “Iedereen gelijke kans op bescherming bieden” Jef Van Nooten

21 april 2020

18u50 2 Mol De gemeente Mol gaat elke inwoner vanaf 6 jaar een herbruikbaar mondmasker geven. In totaal bestelt de gemeente 41.000 mondmaskers, goed voor een investering van 100.000 euro. “We willen elke inwoner een gelijke kans op bescherming garanderen”, motiveert schepen Hilde Valgaeren.

Dinsdag rond de middag werd duidelijk dat het gemeentebestuur van Mol de mogelijkheid onderzocht om alle inwoners een gratis herbruikbaar mondmasker te geven. “Binnen onze crisiscel rond corona hebben we een werkgroep opgericht om dit issue nader te bekijken”, vertelde burgemeester Wim Caeyers ’s middags. Enkele uren later was de knoop definitief doorgehakt: het gemeentebestuur koopt voor elke inwoner vanaf 6 jaar een herbruikbaar mondmasker. “Mondmaskers spelen gegarandeerd een centrale rol in de exit*strategie voor de huidige coronacrisis. Hoe deze exit-strategie zal verlopen, weten we pas na de volgende Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april”, zegt schepen voor Volksgezondheid Hilde Valgaeren. “Het gemeentebestuur wil in ieder geval elke inwoner tijdens deze coronacrisis een gelijke kans op bescherming garanderen. Daarom kiezen we voor een gemeentelijke aankoop van kwalitatieve mondmaskers én een verdeling via alle brievenbussen.”

100.000 euro

In totaal bestelt de gemeente een voorraad van 41.000 mondmaskers, wat een investering omvat van 100.000 euro. “Het gaat om Europese gecertificeerde mondmaskers met drie stoflagen, waarbij de centrale laag uit een antibacteriële stof is opgebouwd. We voorzien aangepaste maskers voor mannen (L), vrouwen (M) en kinderen (S). . We verwachten de levering van de maskers binnen een tien à veertiental dagen, waarna we aansluitend een gerichte huis-aan-huisbedeling organiseren.”

Wasbaar

Elk gezin zal automatisch de juiste mondmaskers ontvangen. “De maskers zijn tot vijftig keer wasbaar met zeep of in de wasmachine op 60°C”,, aldus nog Hilde Valgaeren. “We voorzien voor elke inwoner één exemplaar. Om de beoogde bescherming te bieden, moeten mondmaskers op een correcte manier en op de juiste plaatsen gebruikt en gedragen worden. Een mondmasker beschermt in de eerste plaats de andere. Wanneer veel mensen op drukke plaatsen correct een mondmasker dragen, beschermen deze elkaar automatisch.”

Webshop

Na afloop van de huis-aan-huisverdeling krijgen inwoners van Mol de mogelijkheid om bijkomende maskers aan kostprijs te bestellen via de gemeentelijke webshop. “Vervolgens bezorgen we ook deze bijkomende maskers aan huis. Samen met de verdeling van de mondmaskers verspreiden we op papier de juiste gebruiksrichtlijnen en verdere informatie over de exit-strategie.”