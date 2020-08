Eetgelegenheid Nefertete moet week lang verplicht de deuren sluiten na herhaaldelijke overtredingen Toon Verheijen

13 augustus 2020

14u37 0 Mol Burgemeester Wim Caeyers (CD&V) heeft de eetgelegenheid Nefertete in de Corbiestraat een verplichte sluiting opgelegd van één week. De zaakvoerder is verschillende keren betrapt op het niet naleven van de coronamaatregelen.

De verplichte sluiting gaat in op vrijdag 14 augustus vanaf 8 uur ‘s morgens en eindigt op donderdag 20 augustus om 8 uur ‘s morgens. “We hebben de voorbije week de politie meermaals controles laten doen en telkens werden er overtredingen vastgesteld", zegt Wim Caeyers. “Om de veiligheid van de klanten en al onze inwoners te garanderen, is het belangrijk dat de uitbater zich strikt aan de maatregelen houdt. De sluiting komt er dus niet zomaar ineens. We hebben de uitbater herhaaldelijk zowel mondeling als schriftelijk aangemaand om de coronamaatregelen te respecteren. Ook het opstellen van eerdere processen-verbaal leidde niet tot de gewenste verbetering.”

Engagement

Tijdens een constructief gesprek gisteren tussen de eigenaar, het gemeentebestuur en de politie werden duidelijke afspraken gemaakt en engagementen uitgesproken naar de toekomst toe. “De eigenaar uitte een duidelijk engagement om in de toekomst de maatregelen nauwgezet op te volgen en hierover in communicatie te gaan met het gemeentebestuur.”