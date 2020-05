Eerste ‘coronamarkt’ in Mol vlot verlopen: “Wel jammer dat veel mensen als koppel kwamen” Jef Van Nooten

26 mei 2020

15u35 8 Mol De eerste dinsdagmarkt sinds de coronacrisis in Mol is over het algemeen vlot verlopen. Rond 11 uur moest de toegang tot de markt wel even afgesloten worden omdat het maximum aantal bezoekers was bereikt. “En de verplichting om alleen te komen, werd jammer genoeg niet door iedereen opgevolgd”, zegt schepen Lieve Heurckmans.

Voor het eerst sinds enkele maanden werd dinsdagvoormiddag opnieuw een markt georganiseerd in Mol. Om alles veilig te laten verlopen, zag die er anders uit dan normaal. “De marktkramers stonden slechts aan één zijde van het marktparcours opgesteld. De bezoekers volgden verplicht éénrichtingsverkeer. Het maximumaantal bezoekers was begrensd op 300 personen. Politie en stewards leidden alles in goede banen”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans.

Maximumcapaciteit

Meestal schommelde het aantal bezoekers tussen 200 en 250. Alleen rond 11 uur werd de maximumcapaciteit van 300 bereikt. De toegang tot de markt werd toen even afgesloten. “Voor vele bezoekers was de nieuwe werkwijze nog wat wennen”, zegt schepen Lieve Heurckmans op basis van het rapport van de marktleiders. “Vooral het éénrichtingsverkeer was moeilijk. Vele bezoekers liepen een klein stukje in de verkeerde richting om nog snel iets te gaan halen. We bekijken mogelijke aanpassingen van de marktcirculatie naar volgende week toe.”

Koppels

De stewards en politieagenten zagen dat zowat alle bezoekers de social distancing van 1,5 meter respecteerden. “De verplichting om alleen te komen, werd jammer genoeg niet door iedereen opgevolgd. Vele mensen kwamen toch als koppel, wat eigenlijk niet de bedoeling is”, aldus nog Lieve Heurckmans. “Maar deze eerste succesvolle start vormt een uitstekende basis om verder op te bouwen.”