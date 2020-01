Eerste aanmeldingsperiode voor basisscholen gestart: “Kamperen aan Molse Meren, niet aan schoolpoort” Jef Van Nooten

06 januari 2020

14u28 0 Mol In Mol is maandagochtend de eerste aanmeldingsperiode voor het aanmeldingssysteem van de kleuterscholen en lagere scholen van start gegaan. Ouders die een kind willen inschrijven op een school waar al broertjes of zusjes zijn, krijgen voorrang tot 20 januari.

Alle kleuterscholen en lagere scholen in Mol èn het schooltje uit de Sportlaan in Balen werken met één centraal aanmeldingssysteem. “Dat betekent dat ouders via een website laten weten op welke school ze hun kind het liefst inschrijven”, zegt schepen voor Onderwijs Hilde Valgaeren.

De eerste aanmeldingsperiode is maandagochtend gestart en loopt nog tot 20 januari om 12 uur. Ouders met een kind geboren in 2018 of ouders die een andere school kiezen voor hun kind kunnen zich in deze periode aanmelden, op voorwaarde dat ze al oudere kinderen op die school hebben. Die voorrang is wettelijk geregeld. “Alle andere ouders melden pas aan tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zolang je het maar binnen de juiste aanmeldingsperiode doet”, aldus nog Hilde Valgaeren. “Schoolkeuze en afstand tot de school vormen de belangrijkste objectieve criteria van het aanmeldingssysteem.” Nadat alle aanmeldingen verwerkt zijn, informeert het gemeentebestuur de ouders over de school waar ze hun kind kunnen inschrijven.

Schoolpoort

Het gemeentebestuur heeft een communicatiecampagne gemaakt om ouders stap voor stap te begeleiden bij het aanmeldingssysteem voor de kleuterscholen en lagere scholen. De slogan van de campagne luidt: In #MooiMol kamperen we aan de Molse Meren. Niet aan de schoolpoort. “Om alle kinderen gelijke kansen te geven in het maken van een schoolkeuze, werken alle scholen in onze gemeente en het schooltje van de Sportlaan in Balen met één centraal aanmeldingssysteem. We spelen hiermee ook in op de (toekomstige) capaciteitsproblemen van bepaalde scholen en vermijden dat ouders voor de schoolpoort moeten kamperen.