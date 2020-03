Een gesprek kan wonderen doen: Telefoon-ster haalt senioren uit isolement Jef Van Nooten

18 maart 2020

09u10 2 Mol De seniorenraad van Mol roept de ‘Telefoon-ster’ in het leven. De bedoeling is om regelmatig senioren op te bellen om hen uit hun isolement te halen.

De coronamaatregelen vragen aan iedereen om onnodige sociale contacten te beperken. “Bij kwetsbare ouderen veroorzaakt dit mogelijk eenzaamheid en bezorgdheden. Een eenvoudig telefoontje kan een wereld van verschil betekenen”, zegt burgemeester van Mol Wim Caeyers. “De seniorenraad lanceert het initiatief ‘Telefoon-ster’ om ouderen in hun buurt tijdens deze coronacrisis uit het isolement te halen. Tijdens het gesprek peilen de vrijwilligers naar hoe de oudere zich voelt en of er noden zijn.”

Stappen

Wanneer de vrijwillige Telefoon-ster merkt dat de senior het echt moeilijk heeft, neemt hij contact op met de dienst seniorenplus. Die kan dan de nodige stappen ondernemen.

De seniorenraad verstuurt voor dit initiatief een brief naar alle leden, maar ook andere senioren kunnen deelnemen. Meer info bij de dienst seniorenplus via 014/33.16.00 of dienstseniorenplus@gemeentemol.be.

In Turnhout bestaat het principe van de Telefoon-ster al jaren.

