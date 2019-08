Echtscheiding mondt uit in schietpartij: vijftiger verdacht van poging tot doodslag Jef Van Nooten

13 augustus 2019

12u33 13 Mol De Postelarenweg in Mol werd maandagavond opgeschrikt door een schietincident. De schoten werden gelost tijdens een ruzie tussen twee families waarvan de respectievelijke zoon en dochter in een echtscheiding zijn verwikkeld. Een 50-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag.

Verscheidene buurtbewoners van de Postelarenweg in Mol verwittigden maandagavond de politie. Rond 21.15 uur waren ze opgeschrikt door meerdere schoten. De politie snelde ter plaatse. Bij aankomst van de agenten bleek dat behalve een pistool ook andere wapens betrokken waren bij het incident. “Toen de eerste patrouilles ter plaatse waren, stond er nog een 10-tal personen op straat. Ze hadden knuppels op zak”, vertelt een woordvoerder van het parket in Antwerpen.

Al snel bleek dat de aanleiding van de schietpartij in de relationele sfeer moest gezocht worden. Het incident kadert in een ruzie tussen twee families. Een dochter van de ene familie en een zoon van de andere familie zijn verwikkeld in een echtscheiding. De familie van de man trok daarop naar de woning van de familie van de vrouw. “De aanleiding zou een relatiebreuk zijn tussen een man en een vrouw met roots in het voormalige Joegoslavië. De man zou met familieleden verhaal komen halen zijn bij zijn schoonfamilie in Mol”, aldus nog de parketwoordvoerder.

De betrokkenen beweerden aanvankelijk dat er alleen met een alarmpistool naar de woning was geschoten om de andere familie te intimideren. Maar tijdens de vaststellingen door de politie werden ook kogelhulzen gevonden, hetgeen niet het geval is bij een alarmpistool. “Bij een huiszoeking waarbij een explosievenhond werd ingezet, werd een wapen gevonden”, klinkt het.

Bij het schietincident is niemand gewond geraakt. Een ziekenwagen ging wel ter plaatse voor iemand die onwel was geworden door de emoties. Acht leden van één van de twee families werden uiteindelijk door de politie opgepakt. Het gaat om vier mannen en vier vrouwen uit Mol, Tessenderlo en Deurne. Hen leeftijden schommelen tussen 17 en 50 jaar. “Tijdens de verhoren heeft de 50-jarige man bekend dat hij met een wapen geschoten heeft. Hij zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter wegens poging doodslag en verboden wapendracht”, besluit de parketwoordvoerder.