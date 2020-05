E34 weer vrijgemaakt na zwaar ongeval van dinsdag Toon Verheijen

20 mei 2020

08u16

De E34 ter hoogte van de parking in Mol-Postel in de richting van Antwerpen is opnieuw vrijgemaakt voor het verkeer in beide richtingen. De snelweg werd dinsdagavond afgesloten na een bijzonder zwaar ongeval met drie vrachtwagens. Daarbij viel ook één dode, een vijftiger uit Aalst.

De hulpdiensten, de mensen die de tankwagen moesten overpompen en de aannemer die het wegdek moesten herstellen hebben de hele nacht doorgewerkt. Woensdagmorgen werd de E34 weer opengesteld.