Duo maakt ludiek corona-filmpje om jongeren te wijzen op richtlijnen Jef Van Nooten

03 april 2020

15u41 0 Mol Twee inwoners van Mol hebben een ludiek filmpje gemaakt over corona. Met het filmpje willen ze mensen en jongeren in het bijzonder aansporen om de coronarichtlijnen na te leven.

Het gemeentebestuur van Mol heeft in de strijd tegen corona een samenwerking opgezet met Mollenaars Stinus en Bart. “In een ludiek filmpje wrijven zij het er nog eens goed in bij onze jongeren, dat ook zij belangrijk zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Door de maatregelen op een humoristische manier te benaderen, hoopt het gemeentebestuur de jongeren te bereiken en aan te spreken. We willen onze jongeren met dit filmpje op een ludieke manier sensibiliseren om geen fysiek contact te hebben met elkaar, niet in groep af te spreken en afstand te houden als ze buiten komen. Jeugdhuis Tydeeh verspreidt bijkomend ook originele tekeningen die jongeren aan de afspraken herinneren.”

Viraal

Voor de verspreiding van het filmpje hoopt dat gemeente dat iedereen helpt om het viraal te laten gaan. “Om dit filmpje te verspreiden, spreken we onze sportclubs, jeugdverenigingen, jeughuis Tydeeh en scholen aan. Via hun trainers, begeleiders, monitoren, leerkrachten,… willen we de boodschap rechtstreeks bij onze jongeren krijgen”, besluit Wim Caeyers. “Hun hulp is cruciaal omdat we jongeren niet rechtstreeks bereiken in onze eigen kanalen.

Instagram

Behalve in dit online artikel kan je het filmpje ook terugvinden op de facebookpagina van het gemeentebestuur en van de jeugddienst, en op het Instagram account van de jeugddienst.