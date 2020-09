Duizendste bezoeker voor dubbelexpo in Jakob Smitsmuseum Jef Van Nooten

07 september 2020

11u32 0 Mol De dubbelexpo die momenteel loopt in het Jakob Smitsmuseum heeft al meer dan duizend bezoekers gelokt. Bert Veereman kreeg als duizendste bezoeker twee boeken overhandigd.

Het Jakob Smitsmuseum in Mol heeft de duizendste bezoeker van de dubbelexpo ‘Eugeen Van Mieghem – Jozef Van Ruyssevelt’ mogen verwekomen. “Bert Veereman, kunstliefhebber en museumveelvraat uit Mol, was de gelukkige”, zegt schepen van Cultuur Hilde Valgaeren. “Het museumteam overhandigde als geschenk de prachtige boeken ‘Spiegel van mijn ziel’ met tekeningen van Jakob Smits en ‘Jakob Smits, schilder van het licht’.”

Kinderen

De dubbelexpo is nog tot 18 oktober te bezoeken. “Ook kinderen zijn welkom. Speciaal voor hen ontwikkelde het museumteam een megacool spel ‘Smits voor kids’”, besluit Valgaeren. “Omwille van coronamaatregelen vragen we onze bezoekers om steeds een plaatsje te reserveren. We ontvangen bubbels van maximum vijf personen en laten elk kwartier een nieuwe bubbel toe.”