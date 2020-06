Drukte in Molse Neckermann-winkel komt in loop van de dag op gang: “Boekingen van vliegvakanties maar ook omboekingen naar autovakanties” Wouter Demuynck

18u32 6 Mol Vrijdag heropenden alle 62 Belgische winkels van reisorganisatie Neckermann. In de vestiging van Mol, de grootste Neckermann-winkel van Vlaanderen, verliep de heropstart in het begin rustig maar in de loop van de dag vonden de klanten toch vlotjes hun weg naar de reiswinkel. “We hadden wel het gevoel dat sommige klanten aan het wachten waren op de opening van de kantoren”, zegt Anita Gielen, uitbaatster van de Neckermann-winkel in Mol.

De heropening van de Neckermann-winkels komt er nadat de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni bevestigde dat we vanaf 15 juni opnieuw de grens over mogen om op vakantie te gaan. In alle winkels werden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen.

Hygiënemaatregelen

“We hebben plexiglas geïnstalleerd, alle medewerkers kregen opleidingen rond hygiënemaatregelen en bezoekers zullen hun handen kunnen ontsmetten met handgel. Infofiches aan de ingang zullen aangeven hoeveel mensen tegelijkertijd in de winkel aanwezig mogen zijn. Het blijft weliswaar koffiedik kijken hoe snel de Belgische toerist zijn weg naar onze winkels zal terugvinden, maar we verwachten de eerste dagen en weken alvast aardig wat volk”, zegt woordvoerster Leen Segers.

Drukte losgebarsten

De reiswinkel in de Graaf de Broquevillestraat in Mol kende vrijdagvoormiddag een rustige start, maar na verloop van tijd begonnen de klanten toch toe te stromen. “Het is ontzettend druk geweest. Het was even rustig, maar daarna is het losgebarsten met continu klanten”, zegt uitbaatster Anita Gielen. “Ik denk dat zeker een twintigtal klanten de revue is gepasseerd. Dat hadden we eigenlijk wel verwacht, omdat we het gevoel hadden dat sommige klanten aan het wachten waren op de opening van de kantoren.”

Vliegvakantie omboeken

Door de coronacrisis zijn het andere tijden. Neckermann werkte daarom een nieuw reisaanbod uit. Het klassieke aanbod van vliegvakanties en citytrips blijft wel behouden, maar daarnaast is er een samenwerking opgestart met Interhome, dat meer dan 50.000 vakantiewoningen binnen en buiten Europa aanbiedt, en Campings.com, dat meer dan 2.000 kampeeradressen in de portefeuille heeft. “Daarvan hebben de klanten al meteen gebruik gemaakt”, vervolgt Gielen. “In het algemeen kregen we vrijdag enerzijds mensen over de vloer die vliegvakanties kwamen boeken en anderzijds mensen die hun vliegvakantie kwamen omboeken naar een autovakantie.”

Tweede start

Voor de winkels van Neckermann is het de tweede heropstart op korte tijd. Na het faillissement van Thomas Cook werd Neckermann eind 2019 immers overgenomen door de Spaanse reisorganisatie Wamos Group. De nieuwe start begin dit jaar werd al snel gefnuikt door het coronavirus, maar nu is er dus de tweede start.