Drugsdealer op heterdaad betrapt in Rivierstraat Jef Van Nooten

06 oktober 2020

16u03 0 Mol De onderzoeksrechter in Turnhout heeft een 20-jarige man uit Lommel aangehouden voor drugshandel. Hij kon op heterdaad worden betrapt in de Rivierstraat in Mol.

Een patrouille van de lokale politie in Mol voerde in de Rivierstraat een controle uit van een voertuig met drie inzittenden. “De bestuurder, een 20-jarige man uit Lommel, werd op heterdaad betrapt op het bezit van verdovende middelen en had een grote geldsom bij zich. Bij het doorzoeken van het voertuig werd cocaïne aangetroffen, verborgen in een compartiment”, vertelt een woordvoerder van het parket.

Onderzoeksrechter

Nadien voerde de politie nog een huiszoeking uit bij de verdachte. “Ook daar werd nog een kleine hoeveelheid drugs gevonden. De man werd gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Zijn aanhouding werd bevestigd.”