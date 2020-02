Drugsdealer hoopt op begrip van rechter: “Ik heb er niks aan verdiend” Jef Van Nooten

21 februari 2020

11u55 0 Mol Een 21-jarige man uit Mol riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 8.000 euro voor drugshandel. “Ik was slechts tussenpersoon. Ik verdiende er niks aan”, beweert de man.

De politie voerde op 9 november 2019 een huiszoeking uit bij de B.S. (21) uit Mol nadat er bij de politie informatie was binnen gekomen dat de man cannabis zou verkopen. “Tijdens de huiszoeking werden geen drugs gevonden. Wel 405 euro cash geld in de middenconsole van zijn wagen. In zijn gsm stonden ook verscheidene berichten die wijzen op verkoop.” Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 8.000 euro.

Tussenpersoon

De vermeende drugsdealer ontkent dat hij drugs verkocht. Hij beweert dat hij enkel als tussenpersoon fungeerde voor een vriend uit Lommel. “Een vriendendienst. Ik heb daar niks aan verdiend”, zegt B.S.

Vonnis op 20 maart.