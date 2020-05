Dronken wildplasser spuwt naar agenten Jef Van Nooten

05 mei 2020

07u56 0 Mol De politie in Mol heeft een man opgepakt nadat hij naar agenten had gespuwd. Het spuwincident gebeurde nadat de dronken man betrapt werd op wildplassen in het centrum van Mol.

Agenten van de lokale politie Balen-Dessel-Mol hebben de voorbije dagen 30 processen-verbaal opgesteld voor inbreuken tegen de coronamaatregelen. Eén persoon werd zelfs voor de onderzoeksrechter geleid. “Een dronken wildplasser in het centrum van Mol werd aangesproken door onze collega’s. De man reageerde meteen verbaal agressief en provocerend”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie in Mol. “Tijdens de overbrenging naar het commissariaat spuwde hij in de richting van de politiemensen en riep daarbij ‘Corona’, wellicht vanuit het opzet om te laten geloven dat hij hierdoor het Covid-19 virus kan overdragen.”

Gevangenisstraf

De man werd voor de onderzoeksrechter geleid. Die besliste om hem onder voorwaarden vrij te laten. “Hij kan zich verwachten aan een dagvaarding en riskeert een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en een geldboete”, aldus nog de politiewoordvoerder.