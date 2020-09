Drie AED-toestellen voor inwoners van Ginderbuiten Jef Van Nooten

25 september 2020

13u39 0 Mol De organisatie ‘Hier is Ginderbuiten’ en de toneelgroep ‘De 7 Heerlijkheden’ hebben de handen in elkaar geslagen om enkele AED-toestellen in het gehucht Ginderbuiten te voorzien.

Zowel aan het parochiecentrum van Ginderbuiten, aan basisschool Klimop als bij bakkerij Van Elsen komt een AED-toestel te hangen. “Na een rondvraag en brainstorming bij onze bestuursleden is het idee gekomen een AED-toestel te voorzien in het gehucht. Er was er immers nog geen enkel aanwezig in ons gehucht”, klinkt het bij ‘Hier is Ginderbuiten’. “De leden en personen rond het PC Ginderbuiten en de toneelgroep ‘De 7 Heerlijkheden’ waren zeer positief en vroegen om mee in te het project te stappen. In samenwerking met deze groepen werd beslist om niet één maar twee AED-toestellen te plaatsen in Ginderbuiten.”

Gezondheid

Toen ook bakkerij Van Elsen mee op de kar sprong, kwam het totaal op drie toestellen. “We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van Mol-Ginderbuiten.”