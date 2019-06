Doortocht dorpskern Heidehuizen afgesloten na stormschade aan acaciaboom Wouter Demuynck

06 juni 2019

19u19 0 Mol De doortocht van de dorpskern Heidehuizen is tijdelijk afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Sparrenstraat en Heidehuizen. Door ernstige stormschade levert de oude boom op dit kruispunt een veiligheidsrisico op voor de onmiddellijke omgeving. Een erkend boomdeskundige controleert de toestand van de getroffen boom, pas nadien kan er beslist worden over de toekomst van de boom. De nodige omleidingen zijn voorzien.

De iconische boom op het centrale kruispunt voor de school bepaalt al sinds mensenheugenis het uitzicht van de dorpskern van Heidehuizen. In het verleden kreeg de oude boom al speciale tak-ankers ter versteviging. Door de storm van afgelopen weekend scheurde één van de zijstammen af. Dat bracht de stabiliteit van de volledige boom in gevaar, waardoor tijdelijke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn.

“Momenteel wordt een boomdeskundige aangesteld die zo snel mogelijk een uitgebreid onderzoek zal uitvoeren. Pas na het ontvangen van de conclusies valt een definitieve beslissing en weten we of deze vaste waarde in Heidehuizen kan behouden blijven”, zegt schepen van Groen Luc Van Craenendonck (CD&V). “Het gemeentebestuur hoopt alvast dat we de boom met de juiste bijkomende maatregelen kunnen redden.”

Om de veiligheid van de omgeving te garanderen, geldt op het kruispunt een doorgangsverbod en wordt er een omleiding voorzien. Fietsers, automobilisten en voetgangers rijden in beide richtingen langs de Hemelrijkstraat, Herderstraat en Konijnenstraat. De Sparrenstraat en Heipad worden tijdelijk doodlopend.