Dieven stelen kledij en portefeuille uit auto Jef Van Nooten

05 november 2019

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een auto die geparkeerd stond aan de Molderdijk in Mol. De eigenaar ontdekte maandagochtend rond 7.30 uur dat de kofferbak van de wagen was open gebroken. De daders stalen kledij en een portefeuille uit de wagen.