Dieven stelen gps op parking Aldi Jef Van Nooten

02 maart 2020

18u50 0

Dieven hebben zondag ingebroken in een auto die geparkeerd stond op de parking van Aldi aan Kruisven in Mol. De eigenaar van de wagen merkte rond 9.30 uur dat een raam was ingeslagen. De daders gingen onder meer aan de haal met het gps-toestel.