Dieven roven nieuwe crossmotor van 16-jarig motorcrosstalent Staf Mertens Toon Verheijen

09 februari 2020

19u30 24 Mol Staf Mertens (16) had samen met zijn familie en teambegeleiders uitgekeken naar de eerste internationale wedstrijd in het Engelse Weston, maar het werd een zware domper. In de loop van de nacht gingen dieven aan de haal met zijn nieuwe Yamaha 125cc.

Staf Mertens was afgereisd naar Weston om er zondag deel te nemen aan de internationale voorseizoenswedstrijd in het befaamde Hawkstone Park. Maar uiteindelijk is Staf niet kunnen starten. “Toen ik samen met mijn vader de motor uit de aanhangwagen wilde halen, zagen we meteen dat het slot was opengebroken. De motor was eruit gehaald. Het is zeker een zware domper. Pas een nieuwe motor en de voorbije weken had ik daarmee mijn voorbereiding op het nieuwe seizoen gestart.”

Domper

Staf was niet alleen het slachtoffer, want dieven roofden blijkbaar ook nog verschillende andere duren spullen van andere crossers. “Het is zuur en de gevolgen zullen zwaar zijn”, zegt Staf. “Niet alleen een grote financiële aderlating (Zo een motor kost al snel meer dan 6.000 euro), maar ook vooral de weken en maanden trainen om de Yamaha perfect af te stellen. De teleurstelling bij mij en de begeleiders is enorm groot. De hele trip naar Engeland voor niks, zonder prijzen en vooral zonder motor terug naar huis.”

Eetfestijn

Maar hij wil niet bij de pakken blijven zitten. “Ik zal terugvechten. Voor de liefde voor deze mooie sport en omdat tegenslagen ons sterker moeten maken. Er staat al weken een Italiaanse eetdag gepland, samen met mijn broer Tuur, om het seizoen goed in te zetten én een centje te kunnen sparen. We gaan ons hier nu op concentreren en zorgen dat ik zo snel mogelijk terug kan racen. Wie iets voor ons wil doen, nodigen we graag uit op 22 februari.” Reserveren kan via tuurenstaf@gmail.com