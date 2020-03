Dieven gooien raam aan diggelen met steen Jef Van Nooten

02 maart 2020

18u58

Bewoners uit de Straatsburglaan in Mol ontekden zondagnamiddag rond 14.45 uur dat er was ingebroken in hun woning. De daders sloegen met een steen een raam aan diggelen aan de achterkant van de woning. De dieven doorzochten daarna het huis. De buit is niet gekend.