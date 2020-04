Dieven dringen basisschool Wezel binnen: “Door corona was er uitzonderlijk cash geld aanwezig” Jef Van Nooten

15 april 2020

19u20 0 Mol Dieven hebben dinsdagavond of -nacht een bezoek gebracht aan vrije basisschool Wezel in de Keiheuvelstraat in Mol. Ze stalen een laptop en geld. “Door de coronamaatregelen was er uitzonderlijk cash geld in de school aanwezig”, klinkt het.

De lokale politie in Mol kreeg woensdag rond 11 uur melding vanuit de vrije basisschool Wezel. Het schoolpersoneel had vastgesteld dat er de avond of nacht voordien was ingebroken in de lagere school. “Hierbij werden beschadigingen aangebracht aan een raam en een binnendeur”, klink het op de facebookpagina van de school. “Er werd een laptop en cash geld ontvreemd. Cash geld was uitzonderlijk aanwezig op school naar aanleiding van ons afgelaste schoolfeest. We konden dit geld nog niet naar de bank brengen, omwille van de coronamaatregelen.”

Getuigen

De schooldirectie heeft er goede hoop op dat de verzekeringsmaatschappij de geleden schade grotendeels zal vergoeden. “Maar willen hierbij toch een oproep doen naar mogelijke getuigen. Heb je dinsdagavond of dinsdagnacht iets vreemds gezien in de buurt van de school, graag een seintje via directie@basisschoolwezel.be.”