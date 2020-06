Dieven breken zes auto’s open in Mol-centrum Jef Van Nooten

05 juni 2020

18u39 0 Mol Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in zes verschillende auto’s in Mol.

De eerste melding bij de politie liep vrijdagochtend om 5 uur binnen. De eigenaar van een auto die geparkeerd stond in de Rivierstraat in het centrum van Mol ontdekte dat iemand een autoruit had ingeslagen. De daders doorzochten het handschoenkastje. Nadien bleek dat er in de Rivierstraat in totaal in drie auto’s was ingebroken. Ook op een parking aan de Wandelweg werd ingebroken in drie auto’s. De totale omvang van de buit is niet gekend.