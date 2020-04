Dieven breken chirolokalen open: “Hou een oogje mee in het zeil” Jef Van Nooten

15 april 2020

19u09 6 Mol Dieven hebben ingebroken in de lokalen van de Chiro in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mol-Gompel.

De daders braken verschillende deuren en containers open. Ze maakten de geluidsinstallatie buit. “Wij zijn slachtoffer geworden van een inbraak in ons heem”, schrijft de leiding van de jeugdvereniging op haar facebookpagina. “Het is vermoedelijk maandag of dinsdag gebeurd. Er zijn verschillende deuren van het heem, twee containers en een raam aan onze nieuwbouw geforceerd of opengebroken. Naast de schade aan ons heem, is er ook belangrijk materiaal van ons meegenomen.”

Tips

Wie iets gezien heeft, mag de leiding van Chiro Gompel contacteren. “Alle tips zijn welkom. We zouden het appreciëren, moesten jullie samen met ons mee een oogje in het zeil houden.”