Dieven breken auto open op oprit van woning Jef Van Nooten

03 september 2020

16u39 18 Mol Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een auto die geparkeerd stond op de oprit van een woning aan Wezel in Mol.

De eigenaar ontdekte donderdagochtend rond 7.30 uur dat de autopapieren uit de wagen waren gestolen

Ook aan de Schaapsbeemdenweg in Mol werd diezelfde nacht ingebroken in twee voertuigen, een bestelwagen en een auto. Hier gingen de daders behalve autopapieren ook aan de haal met een gps-toestel. De documenten werden een eindje verderop in een voortuintje terug gevonden.