Dieven breken auto open aan abdij in Postel Jef Van Nooten

04 juni 2020

19u48 0

Dieven hebben ingebroken in een auto die geparkeerd stond op de parking van de abdij in Mol-Postel. De eigenaar merkte de inbraak woensdagavond rond 18 uur op. De daders sloegen de achterruit aan diggelen. De omvang van de buit is niet gekend.