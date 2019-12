Dieven beschadigen rolluik en garagepoort Jef Van Nooten

23 december 2019

Bewoners van een huis in de Laurierstraat in Mol merkten zondagnamiddag dat dieven hadden geprobeerd in te breken in de woning. De daders beschadigden een rolluik en ook de garagepoort liep braakschade op, maar de daders zijn het huis niet binnen geraakt.