Dierenmarkt op zondag blijft voorlopig verboden Jef Van Nooten

25 mei 2020

14u49 1 Mol De dieren- en boerenmarkt in Mol mag voorlopig niet opnieuw opstarten. “De praktische richtlijnen voor de heropstart van de markten zijn onmogelijk toe te passen op onze zondagse dieren- en boerenmarkt”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans.

De dinsdagmarkt in Mol mag vanaf dinsdag 26 mei weer georganiseerd worden. De dieren- en boerenmarkt op zondag krijgt voorlopig geen groen licht van het gemeentebestuur. “De praktische richtlijnen voor de heropstart van de markten zijn onmogelijk toe te passen op onze zondagse dieren- en boerenmarkt”, zegt schepen Lieve Heurckmans. “We spreken dan over de verplichte circulatie voor bezoekers, de beperkte bezoektijd, de verplichting om alleen te komen, de verschillende ontsmettingsmogelijkheden en de verplichting voor de marktkramers om mondmaskers te dragen.”

Particulieren

De situatie voor de dieren- en boerenmarkt wordt bemoeilijkt door het feit dat de markt zowel particuliere als professionele standhouders bevat. “Als we de dieren- en boerenmarkt kunnen opstarten, vinden we het belangrijk dat beide groepen standhouders opnieuw welkom zijn. Een dieren- en boerenmarkt met uitsluitend enkele professionele handelaars doet afbraak aan het historische concept van deze traditionele markt”, aldus nog Lieve Heurckmans. “Per definitie is onze wekelijkse dieren- en boerenmarkt een gezellig gezinsgebeuren waar het behouden van de onderlinge afstand zeer moeilijk is. Ook brocante- en rommelmarkten worden door het Nationale Crisiscentrum nog expliciet verboden, wat aansluit bij onze actuele zienswijze op de dieren- en boerenmarkt.”

Afwachten

Wanneer de dierenmarkt wel weer georganiseerd kan worden, is nog niet duidelijk. “Het gemeentebestuur wacht de besluiten af van de Nationale Veiligheidsraad die zouden gelden vanaf maandag 8 juni. Hopelijk krijgen we dan een beter zicht op een mogelijke datum voor een herstart.”