Dierenmarkt mag opnieuw vier weken niet doorgaan: “Gemoedelijk karakter niet verzoenbaar met strikte marktregels” Jef Van Nooten

29 juli 2020

16u05 1 Mol De zondagse dieren- en boerenmarkt in Mol mag de komende vier weken niet doorgaan. Dat heeft de gemeentelijke crisiscel in Mol beslist. “De aard van deze gemoedelijke markt op zondag valt niet te verzoenen met de strikte marktregels”, zegt schepen Lieve Heurckmans.

Na een periode van afwezigheid mocht de dieren- en boerenmarkt in Mol de afgelopen weken weer plaatsvinden. Door de stijging in coronacijfers in de provincie Antwerpen, komt daar al terug verandering in. De gemeentelijke crisiscel heeft beslist om de komende vier weken géén zondagse dieren- en boerenmarkt te organiseren.

Gezinnen

“Onze wekelijkse dieren- en boerenmarkt is, zeker in de zomer bij goed weer, bijzonder populair bij gezinnen, families en toeristen”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans. “De aard van deze dierenmarkt valt jammer genoeg onmogelijk te verzoenen met de strikte beperkingen die in de provincie Antwerpen sinds deze week opnieuw gelden voor markten. Zo wordt voor markten ook de verplichting om alleen te komen opgelegd en dit voor een maximale tijdsduur van 30 minuten. Deze regels zijn op onze zondagse dieren- en boerenmarkt bij grote drukte onmogelijk te handhaven, zowel ter hoogte van de markttoegangen als op de marktsite zelf.”

Rondkuieren

De gemeente betreurt dat de beslissing genomen moest worden, maar wil gezien de stijgende coronacijfers geen risico nemen. “De afgelopen weken ging de dieren- en boerenmarkt opnieuw door onder strikte regels. Deze werden door de bezoekers en de marktkramers vrij goed opgevolgd, met amper problemen tot gevolg. De nieuwe strengere maatregelen zijn evenwel niet verzoenbaar met de aard van deze gemoedelijke markt waarbij gezellig rondkuieren voor vele bezoekers juist de reden van hun bezoek vormt.”