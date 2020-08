Dierenmarkt gaat vanaf september weer door Jef Van Nooten

25 augustus 2020

09u09 4 Mol De dieren- en boerenmarkt in Mol mag vanaf 6 september weer georganiseerd worden. “Volgens de strikte regels die voor markten gelden tijdens deze coronacrisis”, zegt schepen Lieve Heurckmans.

Na de strenge maatregelen die eind juli door gouverneur Cathy Berx werden opgelegd, besloot de gemeentelijke crisiscel om de dieren- en boerenmarkt te schrappen in augustus. “Voor markten in onze provincie geldt de verplichting om alleen te komen en voor een maximum dertig minuten. Deze regels waren op onze zondagse dieren- en boerenmarkt bij grote drukte onmogelijk te handhaven. Gezien de stijgende coronacijfers wou de gemeentelijke crisiscel voor augustus geen risico’s te nemen”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans. “Na een analyse voor september hebben we besloten dat op zondag 6 september opnieuw kan gestart worden, rekening houdend met de provinciale richtlijnen. Het gemeentebestuur voorziet de nodige beveiliging aan de markttoegangen, inclusief mogelijkheden om de handen te ontsmetten. Deze beveiliging is noodzakelijk om de maximumcapaciteit op de marktsite te handhaven.”

Het marktbezoek moet beperkt blijven tot dertig minuten. “Volgens de richtlijnen in onze provincie is een gemoedelijk gezins- of familiebezoek aan de markt op dit moment nog niet toegelaten.”