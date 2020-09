Dierenbeul overgiet katje met sterke lijm en dumpt het in een plastic zak Jef Van Nooten

13 september 2020

09u05 218 Mol De Poezencentrale in Mol is verbijsterd na een vondst die een vrijwilliger zaterdagnamiddag deed in de Klaverstraat in Mol. Een kitten werd er aangetroffen in een plastic zak, ondervoed en besmeurd met sterke lijm.

Een vrijwilliger van de Poezencentrale in Mol werd zaterdagnamiddag verwittigd door zijn buurvrouw. Die hoorde gekrijs komen uit een plastic zak in de gracht. In de zak zat een jong katje, gewikkeld in een zakdoek en een stukje keukenrol. “Meteen kwam er een felle geur uit de zak en een ongelooflijk gekrijs”, schetst Poezencentrale Mol de situatie op haar facebookpagina. “Het kitten was plakkerig en hij rook naar een soort chemisch product.”

Honger

Het katje werd meteen naar de Poezencentrale overgebracht voor de eerste zorgen. Daar bleek de situatie nog erger dan verwacht. “De lijm was ijzersterk, dit was niet zomaar een lijm. Het kitten krijste van de honger, kou en pijn”, klinkt het. “Meteen staken we het kleintje in bad, maar de lijm loste met niets.”

Olijfolie

Het katje was ook sterk ondervoed. Het dier woog 250 gram, terwijl het al zeker 400 gram had moeten wegen. “We moesten we ervoor zorgen dat het kitten weer opwarmde en dat we hem al wat eten konden geven. We smeerden hem in met olijfolie, hij kreeg al een minipapje met flink wat glucose en deden een ritje naar de dierenarts om te zien of de vloeistof ook in zijn longen zat. Zijn longen klonken gelukkig zuiver.”

Nand

Na het bezoek aan de dierenarts probeerden de vrijwilligers van Poezencentrale Mol de lijm van het katje af te krijgen. Dat lukte pas na verscheidene badjes. “Hij kreeg al een paar lekkere papjes en wat pijnstilling”, aldus nog de vrijwilligers van Poezencentrale Mol. “We weten niet wat de volgende dagen gaan geven, maar lieve kleine Nand: we beloven je dat we ons uiterste best gaan doen.”

Getuigen

Poezencentrale Mol is op zoek naar getuigen die weten wie het katje gedumpt heeft in een gracht in de Klaverstraat in Mol. Wie de verzorging van het katje wil steunen kan dat doen via rekeningnummer BE85 6528 2347 3906 met als vermelding ‘ Gift Nandje’.