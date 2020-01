Dienstenthuis opent negende kantoor in Mol en telt meer dan 1.100 medewerkers : “Willen blijven groeien” Toon Verheijen

08 januari 2020

15u12 0 Mol Het dienstenchequebedrijf Dienstenthuis heeft 2020 ingezet met de opening van een gloed nieuwe vestiging. Het heeft de deuren geopend in Mol. Het gaat om de negende vestiging in de Kempen. Het bedrijf telt ondertussen meer dan 1.100 medewerkers.

Dienstenthuis had al vestigingen in Turnhout, Retie, Hoogstraten, Brecht, Kasterlee, Ravels en Oud-Turnhout. Daar komt nu Mol bij wat nog een ‘te ontginnen’ regio was voor het dienstenchequebedrijf. “We waren al actief in Mol, vanuit ons kantoor van Retie dan, maar voelden dat er nog heel wat meer potentieel in deze regio zit”, zegt algemeen directeur Tim Klaassen. “We kiezen er bewust voor om kleine lokale kantoren te openen. Dat is ideaal om een persoonlijke band met onze werknemers kunnen behouden en hen op de beste manier kunnen begeleiden en ondersteunen. We zijn nu actief van Brasschaat tot Balen. Het zijn woelige tijden voor de dienstenchequesector. Daarom is het leuk dat we met positief nieuws naar buiten kunnen komen. Met onze professionele en mensgerichte aanpak blijken we een aantrekkelijke werkgever te zijn en dat wordt bewezen door onze groeicijfers.”

Extra personeel

Dienstenthuis telt ondertussen 1.100 medewerkers, maar daar kunnen er nog bijkomen. “We hebben onze thuishulpen uit de regio Mol de keuze gelaten of ze mee wilden overstappen naar het nieuwe kantoor. Zo zijn we met zeven collega’s gestart, maar natuurlijk willen we groeien dus sollicitanten zijn altijd welkom. Motivatie is daarbij van primair belang. Kennis en vaardigheden kunnen altijd bijgeschaafd worden.”

Onrust

Er beweegt de laatste tijd wat in de sector van de dienstenchequebedrijven. Zo lijken werkgevers en vakbonden het maar niet eens te geraken over een loonsverhoging van 1,1 procent. “We begrijpen de vraag voor de loonsverhoging zeer goed.”, verduidelijkt Klaassen. “De job vergt heel wat en wordt niet altijd naar waarde geschat zowel financieel als naar waardering. Wij wachten af wat er op sectorniveau wordt beslist. Wij blijven ondertussen gewoon dingen organiseren zodat onze werknemers zich goed in hun vel voelen. Het feit dat er maar een handvol stakers waren binnen Dienstenthuis, bewijst dat die inspanningen voor onze collega’s lonen.”